Bolsonaro comemora morte de brasileiro

“Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O Presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma qie Jair Bolsonaro ganha”. Que nojo o presidente da República considerar vitória dele a morte de um voluntário que participou dos testes da vacina Coronavac da Sinovac chinesa e do Instituto Butantan, que é uma instituição científica brasileira respeitada no mundo inteiro. Ao contrário da Anvisa que interrompeu as estagens por esse óbito e é é dirigida pelo contra-almirante Barra Torres, negacionista olavista, que participou de manifestações a favor do presidente, apontado como parceiro por jovens incapazes de enunciar uma frase em português escorreito em vergonhosa coletiva. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

