Bolsonaro combinou tanqueciatta com Lira

Conforme Eliane Cantanhêde no Estadão, a ordem para a Marinha desviar seus tanques e lançadores de mísseis para desfilarem no centro da capital da República, terça-feira, 10, horas antes da votação do voto impresso, partiu do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa – e, ao contrário da versão oficial, foi dada na sexta-feira passada. Foi uma ordem política, com relação de causa e efeito com a iminência da derrota do presidente Jair Bolsonaro no plenário da Câmara. E está na cara que foi tudo combinado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O delírio do capetão sem noção está fora de controle de qualquer remédio. A covardia das instituições é mais preocupante. E a decisão de Toffoli de permitir o desfile golpista é mais uma evidência da aliança lulobolsonarista investindo na desmoralização da justiça eleitoral.

Assuntos para comentário da terça-feira 10 de agosto de 2021

1 – Desfile militar em Brasília foi ordem de Bolsonaro – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 10 de agosto de 2021. Essa notícia muito grave chega de alguma forma a surpreender alguém, de seu ponto de vista

2 – Voto impresso vai a votação na Câmara – Este é outro título de chamada no alto da primeira página do jornal desta terça-feira. Qual é o sentido dessa decisão, que não divide nem mobiliza a sociedade brasileira e foi tomada neste momento de muito mais relevantes acontecimentos

3 – Corrupção do desgoverno Bolsonaro vem da ditadura militar – Este é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne do portal do Estadão. Que importância você vê nessa revelação da árvore genealógica da atuação do presidente e do Centrão no furto que continua sendo praticado no erário

4 – CGU aponta sobrepreço em compra feita pelo ministério – Este é o título de uma chamada de primeira página no jornal de hoje. O que surpreende nessa informação tomada depois que o governo tentou desmoralizar o furo do Estadão sobre o orçamento paralelo e agora parece obrigado a encarar a realidade e tomar providências para corrigir as irregularidades

5 – Nova Bolsa Família reúne 9 benefícios, valor é incerto – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do Estadão do dia. O que motiva a intervenção do governo federal num programa social antigo e que vem dando certo e por que o valor ainda não foi definido

6 – Planeta esquentará 1,5 grau centígrado até 2040, com forte efeito no Brasil – Esta é a manchete de primeira página do jornal que está circulando. Que impacto essa informação pode produzir na tomada de medidas para evitar o aquecimento e em que isso afetará a imagem do País no exterior