Palácio do Planalto festejou com estardalhaço busca e apreensão da Operação Placebo nos gabinetes de Witzel, governador do Rio e inimigo de Bolsonaro. Não foi muito esperto. Mas nem isso justifica o fato de o alvo de um inquérito policial sobre roubo em gastos para combater a pandemia não ter nenhuma explicação a dar sobre seu envolvimento em mais um caso de corrupção no Estado.