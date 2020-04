Bolsonaro blefa e recua

Na terça-feira 31 de março, presidente Jair Bolsonaro adotou tom conciliador dizendo em suas redes sociais que é preciso “somar esforços” com outros Poderes para ajudar “uns aos outros”. Depois, em cadeia de rádio e TV, voltou a falar em união cin governadores e prefeitos. No pronunciamento não se referiu à aplaudida atuação de seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e citou amiúde o presidente da OMS, Tedros Adhamon, que tinha desmentido que o tivesse apoiado como ele tinha dito. Além disso, voltou a falar da ida à China para resgatar brasileiros em Uhan, o que nada significa, pois o primeiro caso brasileiro infectado veio de Milão, não de Uhan,e também descreveu ação pouco significativa das Forças Armadas, estabelecendo total confusão no discurso governamental sobre combate à covid-19. Estabeleceu a algaravia.

Para ouvir comentário no Jornal Eldorado clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Assuntos para comentário da quarta-feira 1 de abril de 2020

1 – Haisem – Metade dos brasileiros já vive em cidades com coronavírus – Qual a conseqüência que você espera das autoridades brasileiras depois da constatação desta tragédia nacional por este manchete do Estadão na primeira página de hoje

2 – Carolina – Estado de São Paulo tem recorde de mortes – diz o título da chamada ao lado da manchete. Depois da constatação desta realidade qual é a atitude que você espera do governador do Estado, João Doria, e do prefeito da capital, Bruno Covas

3 – Haisem – Por que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse de manhã, no tradicional bate-queixo da porta do palácio, que o diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adanom, tinha aderido à ideia dele de adotar isolamento vertical e à noite, no pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, abandonou a fantasia

4 – Carolina – O que chamou sua atenção no artigo publicado ontem da autoria de José Roberto Guzzo intitulado A insensatez da OMS diante do vírus chinês

5 – Haisem – Que papel teve, a seu ver, a mudança de posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para convencer o presidente da República, Jair Bolsonaro, a deixar de insistir no tal isolamento vertical como alternativa à rigorosa quarentena adotada em várias cidades e Estados por prefeitos e governadores

6 – Carolina – Eugenia de Hitler na era Bolsonaro – é o título de seu artigo na página de Opinião do Estado de São Paulo. Pode justificá-lo, por favor