Bolsonaro ataca para defender os seus

“Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia”, postou Jair Bolsonaro, no twitter atacando o ministro Alexandre de Moraes e o STF para defender o gabinete do ódio, definido como “associação criminosa” no despacho que autorizou buscas e apreensões de divulgadores de fakenews. “Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente”, berrou frente do Alvorado. “Acabou, porra”, completou. Mas mentira é inimiga da liberdade de expressão e a mais completa tradução da tirania, único sistema que admite a liberdade absoluta. E, democracias, a liberdade é relativa. Ninguém pode espalhar mentiras.

Assuntos para comentário na sexta-feira 29 de maio de 2020:

1 – Haisem – Bolsonaro ameaça desobedecer ao STF; Mourão e Heleno descartam golpe – Esta é a manchete de primeira página da edição de hoje do Estadão – O que nos tem a dizer a respeito: será que a ameaça o assusta ou a outra notícia tem o condão de tranqüilizá-lo

2 – Carolina – Qual é sua reação à informação de que o presidente da República já adiantou a possibilidade de indicar o procurador-geral da República, Augusto Aras, a uma eventual terceira vaga no Supremo Tribunal Federal, que, pelo menos nesta gestão, não será aberta, a não ser que algum dos nove morra ou seja impedido

3 – Haisem – As certezas de Ferrabrás – é o título do primeiro editorial da editoria de Opinião do Estadão hoje. Qual é o assunto e quem é Ferrabrás

4 – Carolina – O militar e a política – é o título de um artigo do ex-ministro da Secretaria do Governo da Presidência da República e seu amigo desde os tempos de Academia Militar de Agunas Negras, general Carlos Alberto dos Santos Cruz – A que conclusões você chegou após a leitura do texto

5 – Haisem – Algumas notas para resistir – Este é o título do artigo do jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira na página de Opinião do Estadão. Que comentários você tem a fazer sobre o texto dele, que mereceu inusitada chamada de primeira página na edição de hoje

6 – Carolina – 165 cidades de São Paulo com alta de casos poderão reabrir lojas – Que conseqüências poderão advir desta decisão tomada pelo governador João Doria e pelos prefeitos dessas cidades sobre a duração e o aumento de infectados e mortos a esta altura do pico da pandemia