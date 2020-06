Depois de sobrevoar seus fascistoides reivindicando fechamento do STF e do Congresso de helicóptero e de posar a cavalo, Bolsonaro chamou os manifestantes pela democracia de “marginais” e “terroristas”. Na certa, não deve se ter esquecido de que saiu do Exército num acordo para evitar escândalo depois de condenado por indisciplina e… terrorismo. Não devia se mancar?