Bolsonaro assombra o mundo

The Washington Post, o jornal americano que revelou os bastidores da guerra do Vietnã nos Papéis do Pengágono e derrubou Nixon da presidência dos EUA com as reportagens sobre o caso Watergate, escreveu em editorial que Bolsonaro é o pior dos quatro governantes que sabotam o isolamento social para reduzir velocidade de contágio do novo coronavírus, superando assim os ditadores bielorusso Lukashenko, turcomeno Berdymukhamedov e nicaraguense Daniel Ortega. E ainda apelou para Trump convencer seu amigo do contrário. Acho difícil. Em artigo na página 2 do Estado mostrei a coerência do presidente da democracia brasileira em sua guerra contra o conhecimento científico, dispondo-se até a lutar pela aprovação da “pílula do câncer”, a maior picaretagem da história da medicina brasileira, quiçá do mundo, e a desempenhar o papei de propagandista agora da dioxicloroquina contra o vírus chinês. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.