Bolsonaro, aliado da covid

1 – O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode ser alvo de eventual ação de improbidade administrativa, conforme avaliam. parlamentares que acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) e também o Tribunal de Contas da União (TCU). Querem saber se https://youtu.be/4-MqGwT8nk8houve desperdício de recursos, negligência e inépcia do ministro. Jair Bolsonaro tem agido como aliado da covid 19. 2 – A luz elétrica voltou ao Amapá 22 dias depois de o povo viver na escuridão, mas, depois do que aconteceu, há uma enorme expectativa para saber se a solução chegou para ficar ou se podem registrar-se novas ocorrências de apagão. 3 – Donald Trump continua afirmando que a eleição de Joe Biden foi roubada, mas autorizou transição para o futuro governo, enquanto o presidente do Brasil, pato do Donald, fica na moita em relação à vitória do democrata. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui