Bolsonaro afina após carão de Fux

1 – #jairbolsonaro saiu com rabinho entre as pernas depois de levar #carao do #presidentedostf, #luizfux, sobre seus arroubos golpistas, em especial na motociatta #mussolinista em que mentiu sobre #luisrobertobarroso, $ministrodostf. 2 – #agentepublico, segundo #modestocarvalhosa, ele poderá ser processado por #prevaricacao na compra de vacinas #covaxin da #india, sem #processodeimpeachment. 3 – O #ministrodadefesa, #walterbraganetto, vai responder à #camaradosdeputados por arroubos #golpistas em #notaoficial da #pasta contra a #cpidacovid no #senado. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

