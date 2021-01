Bolsonaro acha que americanos são bestas

1 – Só uma besta total como o capetão sem noção pensa que os parceiros americanos são tão idiotas quanto ele e cairiam nessa conversa fiada de prometer parceria ao presidente Biden, a quem já acusou, quando disse o que pensa, de ter fraudado a vitória sobre seu patrão, Trump. 2 – Desembargador Walter Maierovitch, em artigo no Blog de Fausto Macedo, diz que Aras foi posto de aviso prévio por seis subprocuradores revoltados com nota técnica para orientar presidente a dar autogolpe. 3 – Índia entregou 2 milhões de doses de vacinas vendidas ao Brasil, insuficientes para aliviar a crise no plano de vacinação por falta de imunizantes. 4 – Ministro da Justiça processa pela lei da Segurança Nacional advogado que criticou seu chefão na TV: sórdida censura. Direto ao assunto.Inté. E só a verdade nos salvará.

