Bolsonaro abre guerra contra máscara

No dia em que foi completado um ano do primeiro caso de Covd, o Brasil registrou recorde do número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, com 1.582 novos óbitos e mais 67.878 casos, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O pico da crise do novo coronavírus ocorre no momento em que vários Estados se aproximam do colapso do sistema de saúde, surgem variantes mais contagiosas do Sars-CoV-2 e o governo federal tem dificuldades de acelerar o ritmo da campanha nacional de imunização. Na live das quintas-feiras, Bolsonaro leu a relação dos “efeitos colaterais” de uso de máscara para evitar contágio: Entre eles, irritabilidade, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa de ir para escola, vertigem e desânimo. Não seria o caso de lançar o nome dele para o Nobel de Medicina?

Assuntos do comentário da sexta-feira 26 de fevereiro de 2021

1 – Haisem – País tem recorde de mortes e hospitais-referência no limite – Esta é a manchete do alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Por que, a seu ver, chegamos a esta situação-limite e o que teremos de fazer para efetivamente sair dela

2 – Carolina – Bolsonaro fala de “efeitos colaterais” da máscara contra a covid-19 – Este é o título de uma reportagem na editoria de Saúde do jornal desta sexta-feira na qual é registrado o maior número de mortes no primeiro ano de pandemia no Brasil. A que fatos comprovados o presidente da República recorreu para fazer afirmação tão grave em momento tão difícil para todos nós

3 – Haisem – Vacina da Oxford sofre forte resistência de países da Europa – Este é o título de chamada de capa na edição de hoje cedo no Portal do Estadão. O que motiva essa resistência e em que essa reação da Comunidade Europeia pode interferir na imunização da pandemia entre nós

4 – Carolina – Ironia estampada – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de hoje ilustrada por uma foto do presidente que está para ser afastado da Petrobrás usando uma camiseta com o dístico empregado no Metrô londrino – “mind the gap”, “cuidado com o vão”, em metáfora a respeito do risco representado pelas reclamações de Bolsonaro sobre o aumento dos preços dos derivados de petróleo pela maior estatal brasileira

5 – Haisem – Câmara adia votação da “PEC da blindagem”; ministros do STF articulam mudanças – Este é o título de uma chamada de capa do edição virtual do jornal hoje cedo. O que explica o recuo do Centrão na garantia da impunidade para sua grei e o que justifica a participação da cúpula do Poder Judiciário na articulação dos deputados federais que querem implantá-la

6 – Carolina – Quais são, a seu ver, as possibilidades de a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro ser retomada a partir do zero para complicar a vida do senador Flávio Bolsonaro nas suspeitas de prática de extorsão de funcionários-fantasmas em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro