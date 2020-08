Bolsonarista expõe criança estuprada

Sara Fernanda Giromini, Sara Winter para colegas bolsonatistas, violou o Estatudo da Criança e do Adolescnte revelando em suas redes sociais, e em letras capitais o nome da menina de dez anos esuprada, que engravidou e foi submetida a cirurgia para retirada do feto. Além disso, deu nome e endereço do hospital onde a cirurgia foi feita. Um grupo de católicos radicais foi ao local e a chamou de “assassina”, como revelou o médico que a operou, Olímpio Barbosa, também insultado como “aborteiro”. O nome do tio que a estuprou, contudo, não foi revelado. E o presidente Bolsonaro, que atribuiu ataques de militantes como a líder dos “300 (que são 30) do Brasil” a exercício da liberdade de expressão e empenhou advogado-geral da União e ministro da Justiça para defendê-la de processos contra seus ataques às insdtituições do Estado de Direito com palavrões, insultos e desafios para trocas de socos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui