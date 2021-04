Bolsonaristas cutucam Renan com vara curta

O juiz Charles Renaud Frazão de Moraes determinou que o nome de Renan Calheiros “não seja submetido à votação para compor a CPI em tela”. Só que não há votação para relator na comissão. Os senadores são designados pelos partidos, e o relator é nomeado pelo presidente da comissão, este sim, eleito pelos pares. Além disso, a decisão é endereçada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E tampouco lhe cabe decidir sobre a CPI: uma vez instalada, é o presidente da comissão que tem plenos poderes. No caso, será Omar Aziz. Não sei se o juiz é bolsonarista, embora tenha um ponto em comum com os bolsonaristas em geral, inclusive a signatária do pedido de afastamento, a deputada Carla Zambelli: não é um gênio da humanidade. Afinal, não é nada inteligente reforçar a oposição de Renan, que já desafiou o STF

Assuntos para comentário da terça-feira 27 de abril de 2021

1 – Haisem – Juiz interfere em CPI da covid e barra Renan como relator – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão desta terça-feira. O que, a seu ver, pode ter levado um magistrado federal de Brasília a interferir na composição de uma comissão de inquérito do Senado

2 – Carolina – O que, na sua opinião, inspirou a Casa Civil do governo Bolsonaro a entregar uma relação de 23 eventuais temas a serem tratados na CPI da covid do Senado e quais são eles

3 – Haisem – Anvisa veta importação da vacina Sputnik pelos Estados – Este é o título de outra chamada publicada no alto da primeira página do jornal de hoje. Em que essa decisão técnica pode interferir no ritmo de conta-gotas entupido do programa nacional de imunização, que tem influência direta na velocidade do contágio do novo coronavírus no Brasil

4 – Carolina – O que você acha que levou o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, a mandar à Procuradoria-Geral da República opinar sobre cheques para Michele Bolsonaro e Fabrício Queiroz

5 – Haisem – Bolsonaro chama de “idiota” jornalista que questionou foto com “CPF cancelado” – Este é o título de uma chamada de capa do Portal do Estadão que está circulando. O que você acha de mais essa grosseria do chefe do Poder Executivo brasileiro contra um profissional de imprensa e, ainda por cima, mulher

6 – Carolina – A boa vontade de Biden com Banânia – Este é o título de seu artigo semanal publicado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que considerações você faz nesse texto sobre a comemoração do presidente dos Estados Unidos do discurso de Jair Bolsonaro na cúpula do clima, que o sucessor de Donald Trump promoveu na semana passada