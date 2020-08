Bolsonaristas atacam Felipe Neto

O presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e seus apoiadores sempre recorrem ao conceito sagrado da plena opinião livre para impedir que o STF puna, como deve punir quem cometa, comprovadamente, crimes contra a honra e a liberdade de cidadãos que não apoiam o “mito”. Caso exemplar é o do youtuber Felipe Neto, que, entrevistado por The New York Times, disse que o nosso é o pior presidente do mundo no que concerne ao combate à pandemia da covid-19. Todo e qualquer bolsonarista tem o direito líquido e certo de discordar, criticar e mostrar com números e fatos que o moço errou. Daí a inventar mentiras nas redes sociais sobre sua eventual prática do horrendo crime de pedofilia vai uma distância enorme. ameaçá-lo em sua própria casa, como fez um tal de Cavalieri, que também tinha participado do ataque com fogos ao STF, é ainda pior. Essa atitude merece repúdio, e mais do que isso, severa punição, e nada tem que ver com liberdade de expressão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

