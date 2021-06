Bolsonarista usa fama do TCU para mentir

1 – Auditor #bolsonarista do #tcu #alexandrevigueiredocostasilva fez relatório que #jairbolsonaro citou a apoiadores à porta do Alvaroda para mentir sobre #supernotificacao do #totaldemortes por #covid19 no #brasil. 2 – O #exsecretariogeraldoministeriodasaude, #coronelelciofranco, confessou na #cpidacovid19 no #senado que a #pfizer insistiu muito em vender #vacinas para o #pais, mas ele recusou. 3 – No artigo #cpidacovid pode aprovar #relatoriofinal sem ouvir mais ninguém, dedicando-se agira a apenas compulsar #documentos e quebrar #sigilotelematico, #bancario e #fiscal dos irresponsáveis pela gestão tétrica da #pandemia pelo desgoverno do #presidentedarepublica. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui