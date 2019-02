Boechat: destemido e independente

Boechat, que era apenas um ano mais novo do que eu, trabalhava mais do que eu – e olha que mourejo de segunda a sexta das 6 da manhã às 8, 9 da noite. Era respeitado não por ter sido imparcial. Ele tinha lado – e, como no meu caso – o lado dele era o do cidadão. Era, isso sim, destemido e independente, sem ligação nenhuma com governo ou oposição, líder ou partido político. Era obcecado pela notícia exata e pelo comentário justo e, por isso, fará imensa falta no Brasil. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar desde 6 horas desta terça-feira 12 de fevereiro de 2019.

