Boechat caiu do céu

Num ano que começa marcado pelo massacre do Rio Doce e a mortandade das vítimas da lama seca da barragem da Vale em Brumadinho e pelo incêndio doloso dos meninos da base do Flamengo, a morte de Ricardo Boechat, caindo num helicóptero sobre uma carreta na Via Anhanguera, embora acidental, também tem a marca registrada do desleixo geral. O helicóptero de Ronaldo Quattrucci, que também morreu na queda e colisão, estava regular, segundo a Anac, mas a empresa RQ Serviços Aéreos Especializados não tinha aval para transporte remunerado de passageiros. À fatalidade – provavelmente uma pane teria provocado a queda – é adicionado o registro comum de algo fora da ordem.

Assuntos para o comentário da terça-feira 12 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Atropelamento do helicóptero em que Boechat viajava por uma carreta é um acidente ou faz parte da miríade de tragédias causadas pela negligência e pela impunidade reinantes no Brasil?

2 – Carolina – O que você relata de tão espantoso em seu artigo Um país entregue aos ratos no Blog do Nêumanne esta semana?

3 – Haisem – Como foi possível o CT do Flamengo ter funcionado sem alvará

4 – Carolina – Por que a CPI da Lava Toga foi arquivada no Senado?

5 – Haisem – Receita tira o corpo fora no episódio da investigação sobre Gilmar

6 – Carolina – Por que André Ceciliano demitiu Elizângela Barbieri, que era de tal confiança que movimentou 26 milhões em sua conta na Alerj

7 – Haisem – Presidente Jair Bolsonaro autorizado pelos médicos a ter alta do Hospital Albert Einstein esta semana

8 – Carolina – Haddad vai monitorar ações do governo e elaborar propostas para a oposição; protagonismo visa conservar capital eleitoral diante da percepção de que Lula está fora da disputa