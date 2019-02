Boato não mata Bolsonaro

Um bando de cretinos fundamentais espalha em redes sociais fake news a respeito do estado de saúde do presidente, sob o pressuposto de que este é o melhor meio de que dispõem para resistir (e não só se opor, como democratas decentes o fariam), na esperança de que assim teriam mais uma chance na eleição daqui a dois anos e na ilusão de que o povo, que eles acham que é desmemoriado, esqueceria em tão breve tempo o assalto incrível que fizeram a todos os cofres da República. E ministros do STF escondem-se no anonimato para venderam a notícia que não controlam de que o pacote contra corrupção e violência de Moro não passará por seu crivo. Deus nos defenda dessas corjas! Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe em Twitter e Facebook, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando gravar os próximos. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo clique aqui