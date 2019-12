Boas novas na sexta 13

A manchete do Estadão hoje não deixa dúvida nenhuma: Indicadores positivos derrubam dólar e risco país; Bolsa bate recorde. Isso quer dizer que, por mais lenta que seja a recuperação da economia, ela é uma realidade. Essa boa novidade – o País deixou de afundar na crise em que foi atolado nas gestões de PT, aliados e até adversários associados, como o PSDB – não garante uma recuperação imediata do emprego perdido, mas já indica que o eleitorado fez uma excelente opção ao negar a permanência do PT de Lula – encarnado em Haddad – na última eleição. Louvado seja Deus.

1 – Haisem – Indicadores positivos derrubam dólar e risco país; Bolsa bate recorde – o que você tem a dizer sobre esta manchete de primeira página no Estadão de hoje

2 – Carolina – O que, na sua opinião, há para o presidente Jair Bolsonaro vetar no projeto anticrime de Sérgio Moro, que, contrariando previsões pessimistas, foi aprovado na Câmara e no Senado antes do fim do ano

3 – Haisem – Governo recua e não vai distribuir lucro total do Fundo de Garantia – é o título de outra chamada na dobra de cima do Estadão de hoje. Por que será que o governo Bolsonaro recua tanto de iniciativas anunciadas com grande estardalhaço, hein

4 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a nova negativa do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região ao pedido da defesa de Lula para anular provas no caso do Instituto

5 – Haisem – Você se surpreendeu com a notícia dada no alto da primeira página da Folha de S.Paulo de que, segundo o DataFolha, para 81% dos brasileiros, Lava Jato tem que continuar

6 – Carolina – Você acha que a decisão do relator da Lei do Orçamento, deputado Domingos Neto, o fundão eleitoral, que era previsto para ser de 3 bilhões e 800 milhões de reais poderá ser agora SÓ de 2 bilhões de reais

7 – Haisem – Você não ficou chocado com a divulgação da pesquisa global do Instituto Fernando Henrique, segundo o qual 77% dos brasileiros acham que a democracia aqui funciona mal e muito mal, só perdendo para os croatas em termos de pessimismo

8 – Carolina – Primeiro Jair Bolsonaro chamou a personalidade do ano da revista Time, Greta Turman, de pirralha. Agora Donald Trump disse que ela deveria ir ao cinema em vez de comparecer a protestos contra agressões ao meio ambiente. Por que tanto interesse nessa adolescente sueca