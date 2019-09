Boa vontade de Moro

Neste fim de semana, O Antagonista reproduziu notícias dadas pelo comentarista do Jornal da Gazeta e colunista do UOL Josias de Souza, e elas comprometem decisivamente a decisão do trio “Deixa que eu solto” da Segunda Turma de cancelar a condenação do corrupto ex-presidente do BB e da Petrobrás, Aldemir Bendine. Cármen Lúcia, Gilmar e Lewandowski acataram recurso da defesa do réu, que exigiu mais prazo do que outros acusados que eram também delatores condenados para apresentar considerações finais. Mas o relator da Lava Jato no STJ, Félix Fisher, comentou em abril de 2018 a generosidade de Moro ao ter permitido segundo depoimento ao apenado. E não houve novidade alguma nos depoimentos aos quais seu advogado, Alberto Torón, exigiu prévio conhecimento dele. Ou não leram os autos ou agiram de má-fé, certo?

Para ouvir o comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Assuntos para comentário da segunda-feira 2 de setembro de 2019

1 – Haisem – O que o leva a revelar que Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não leram os autos antes de decidirem cancelar a condenação do ex-presidente da Petrobrás e do Banco do Brasil Aldemir Bendine e porem a Lava Jato e o Brasil em polvorosa

2 – Carolina – Que outra notícia dada no fim de semana trouxe mais um detalhe sobre a polêmica decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na semana passada que põe em xeque sentença do ex-juiz Sergio Moro

3 – Haisem – Que importância tem para a discussão sobre o desmatamento da Amazônia o depoimento do madeireiro Valter Riberti que mereceu chamada de primeira página do Estadão no sábado 31 de agosto

4 – Carolina – O que explica o aumento do índice de reprovação e a queda na aprovação do presidente Jair Bolsonaro na pesquisa Data Folha publicada hoje na Folha de S. Paulo

5 – Haisem – Por que o presidente Jair Bolsonaro insistiu em anunciar que seu indicado para substituir Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal será o advogado-geral da União, André Mendonça, e não o ministro da Justiça, Sergio Moro, 15 meses antes da aposentadoria do decano

6 – Carolina – Agora que a Veja descobriu o paradeiro do ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz cessaram os mistérios a respeito do relatório do Coaf sobre suas movimentações bancárias atípicas na administração da contabilidade do gabinete na Alerj

7 – Haisem – O que você acha da revelação de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confidenciou a um deputado que a Câmara deveria abrir uma CPI sobre o que chamou de crimes de Sergio Moro e Deltan Dallagnol nos processos da Operação Lava Jato em Curitiba

8 – Carolina – Você se surpreendeu com a notícia dada na primeira página da Folha de S. Paulo hoje sobre o estado deplorável da bilionária obra da transposição do Rio São Francisco no sertão do Nordeste