Boa perspectiva na economia

PIB cresceu 0,6% no terceiro trimestre em comparação com o segundo, conforme anunciou o IBGE. O índice é pequeno, mas acima do esperado. A aceleração detectada, embora leve, já indica que a economia pode estar, enfim, reagindo, o que pode ser testado no movimento do Natal, que é esperado como o melhor dos últimos tempos, por indicação dada pelas vendas no Black Fryday de 29 de novembro. Meu filho Vladimir, empresário e formado em administração de empresas, e Zeca Cunha, industrial da área de vidros e gráfico, meus gurus da área econômica, vêem algo mais positivo e que não é medido por números: a oscilação foi causada por capital privado, e não por insumos do governo, que eram usados para mascarar o desempenho. O sucesso da equipe econômica deve-se ao consumo das famílias, que agora têm o que comemorar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

