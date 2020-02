BNDES e Oi encrencam Lula de vez

Lula e o BNDES são alvos de novas delações premiadas, que jogam no lixo recente manifestação do presidente do banco público, Gustavo Montezano, com investigações da Justiça e da CPI. E uma nova delação bomba vem aí feita por Marco Schroeder, que foi executivo da Contax, da Andrade Gutierrez, e da própria OI e vai contar tudo sobre os R$ 132 milhões usados pela empreiteira corrupteira para pagar pela “Lei Telezoca”, que fundou a “supertele” do PT e a atual Oi, em estado falimentar. Parte desse dinheiro foi atribuída à assessoria jurídica do filho do petista, cuja experiência anterior tinha sido catar fezes de animais no Zoológico de São Paulo. O sucesso do filhote foi tal que é até provável que o ex-presidente se tenha arrependido de não tê-lo indicado para o STF em vez de Toffoli. Aliás, pensando bem, acho que nem teria sido tão ruim assim. As revelações deixarão em maus lençóis Dilma, Lulinha, Andrade Gutierrez, Azevedo e outros protagonistas dessa roubalheira grossa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

