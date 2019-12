Blindagem de Flávio já era

O Ministério Público do Rio de Janeiro informou por ofício que foi reaberto o inquérito a partir da descoberta do Coaf (hoje) UIF de movimentações atípicas do ex-sargento da PM e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro à época em que o primogênito do presidente da República era deputado estadual em seu Estado. Interrompido duas vezes nos últimos quatro meses – uma por decisão monocrática de Dias Toffoli e outro por idêntica medida do ministro Gilmar Mendes, ambos do STF, a investigação acaba de ser autorizada por decisão majoritária (9 a 2) do plenário do STF. Resta saber se acordão de Bolsonaro com Toffoli resiste a isso.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário da sexta-feira 6 de dezembro de 2019

1 – Haisem – Qual é a novidade do dia sobre o inquérito do Ministério Público do Rio que investiga movimentação atípica no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio e que conseqüências isso poderá trazer para a República como um todo

2 – Carolina – Dá para acreditar que o senador Flávio Bolsonaro realmente se enganou quando diz que cometeu um engano ao votar de forma a facilitar o Fundo Eleitoral de 3 bilhões e 800 milhões de reais para as eleições municipais do ano que vem

3 – Haisem – O que há de melhor na notícia de que a produção industrial cresceu 0,8% em outubro comparado com setembro e a alta inédita da Bolsa de Valores nesta semana

4 – Carolina – Lula articula chapa de Haddad e Marta em São Paulo – diz título de chamada de primeira página no Estadão de hoje. Quais são, na sua opinião, as chances de êxito dessa iniciativa

5 – Haisem – Você acha que o ministro da Justiça e da Segurança Púbica, Sergio Moro, fez bem ou mal quando disse que “a Câmara poderia ter ido além” na votação de seu pacote anticrime, agora encaminhado ao Senado

SONORA_MORO 0612

6 – Carolina – O que você achou do pronunciamento do Ministério Público Federal a respeito da imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro nas penas que aplicou a Lula na condenação pelo apartamento do Guarujá

7 – Haisem – Gestão Doria quer gravar ações policiais – diz título da chamada de primeira página no Estadão dando conta da mudança de atitude do governador de São Paulo sobre a tragédia do pancadão de Paraisópolis. O que você achou disso

8 – Carolina – Crianças venezuelanas chegam mais ao Brasil – é outro título de chamada, esta no alto da primeira página do Estadão. Como você reage a esta notícia