Bebianno e os Bolsonaro mentiram

A demissão de Bebianno da secretaria-geral da Presidência é um amontoado de mentiras. Bebianno mentiu quando disse ao Globo que estava tudo bem entre ele e Bolsonaro e, depois, quando disse que continuava leal ao ex-chefe quando divulgou os áudios que mostraram que Carlos e Jair mentiram quando o chamaram de mentiroso, pois eles provavam que de fato conversou por WhatsApp três vezes na terça-feira passada. Estes também faltaram com a verdade quando associaram a decisão ao laranjal do PSL em Pernambuco, pois o filho sempre ao lado queimou o ex-secretário desde que ele foi nomeado para o cargo no Palácio. Revelados, os áudios não revelaram nada de novo nem relevante.

