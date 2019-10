BB e CEF na Justiça contra Odebrecht

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pediram à Justiça a suspensão da recuperação judicial concedida pelo juiz João Rodrigues de Oliveira Filho em condições pra lá de favoráveis ao grupo Odebrecht no maior valor da História do Brasil, R$ 98,5 bilhões. O plano não previa o pagamento das dívidas. A empreiteira corrupteira provocou prejuízos a outro banco público, o BNDES, de R$ 9,8 bilhões, mas até agora a empresa não contou que providências tomará para pagar as dívidas, tomadas sem garantia nenhuma.