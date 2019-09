Batoré e Botafogo contra o povo: o horror!

A aprovação sem debate em comissões nem audiências públicas de uma lei que facilita o crime eleitoral, dificulta a fiscalização, impede a punição e estabelece de vez a ditadura dos chefões das organizações criminosas partidárias no Brasil a toque de caixa na Câmara e no Senado revela a piada de humor negro que é a tal da democracia representativa no Brasil. Herdeiros de Eduardo Caranguejo Cunha, Davi Batoré Alcolumbre e Rodrigo Botafogo Maia desafiaram o preceito constitucional do governo do povo, pelo povo e para o povo e transformaram a representação do cidadão numa piada de péssimo gosto. A canalha que aprovou essa legislação espúria instalou a cleptocracia partidária de vez entre nós. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.