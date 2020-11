Barroso prevê eleições sem fraude

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, garantiu que as eleições municipais do domingo 15 de novembro não serão manchadas por fraudes, seja na coleta do voto nas urnas eletrônicas, seja em suas apurações. O ministro do STF também prometeu um índice ínfimo de fake news, mercê da mudança de atitude das redes sociais, que, para evitar o desgaste de sua credibilidade, passaram a ajudar a Justiça Eleitoral no combate aos disparos de whatsapp e do uso de robôs. Em vídeo extraordinário da série Nêumanne Entrevista, ele manifestou ainda sua expectativa de que a vitória do democrata Joe Biden sobre o presidente republicano Donald Trump se confirmará sem que a tentativa do derrotado de judicializar a apuração venha a ter êxito. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.