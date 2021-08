Barriga vazia, breve contra a reeleição

A economia é hoje a principal trincheira e a última linha de defesa do presidente Jair Bolsonaro para tentar garantir a reeleição em 2022. Com apoio do Centrão, ele vem montando um pacotão de medidas econômicas para evitar maior perda de popularidade, na esteira das revelações feitas pela CPI da Covid, e chegar competitivo ao pleito do próximo ano. A ideia é aliviar a vida pesada do povão dizimado pela pandemia para compensar a perda de prestígio. O pacote de bondades é fácil de decretar. Difícil vai ser atingir o pobre, maior vítima do desastre que foi a indigestão do desgoverno Bolsonaro na pandemia. A elite, principalmente o agronegócio, já está em plena recuperação. Não é o caso do desemprego e de suas piores consequências, a miséria e a fome. De barriga vazia, quem vai reeleger Bolsonaro, eis a questão.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da segunda-feira 2 de agosto de 2021

1 – Por reeleição, Bolsonaro monta “pacote de bondades” – Este é o título de chamada na primeira página do Estadão em 2 de agosto de 2021. Será que essa providência bastará para garantir a passagem do atual presidente da República para o segundo turno da eleição presidencial de 2022

2 – Presidente volta a ameaçar eleição, atos pedem voto impresso – Este é outro título de primeira página do jornal desta segunda-feira. Quais podem ser as chances de êxito dessa ameaça de autogolpe usando a crendice da extrema direita na desconfiança popular nas urnas eletrônicas

3 – “General de Dória” diz que Exército rejeita aventura golpista – Este é mais um título na primeira página do Estadão de hoje. Até que ponto você acha que esta opinião basta para tranqüilizar a sociedade, temerosa de uma ação armada para interromper o mais longo período democrático da República

4 – Diagnósticos de miopia entre crianças crescem na miopia – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do jornal do dia. A que conclusão é possível chegar sobre esta notícia preocupante sobre a saúde de nossa infância

5 – Bolsonaro não governa porque não quer, diz Guilhon – Este é o título do vídeo da série Nêumanne entrevista desta semana, que acaba de ser editado no Blog do Nêumanne do portal do Estadão. Se o presidente não cumpre o dever que assumiu na posse, após eleito, quem o faz por ele?

6 – Campeão do mundo, nunca mais, diz Salgueiro – Este é o título do vídeo da série Dois dedos de prosa, também editado neste momento no portal do Estadão. Em que se baseia o comentarista da Bandsports e da TV Conmebol para chegar a essa conclusão