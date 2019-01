Barraco no Itamaraty

Um dos episódios mais grotescos da História de nossa ensandecida República foi o entra e sai de Alex Carreiro, indicado pelo PSL para a presidência da Agência Brasileira de Proteção às Exportações e Investimentos (Apex) no Itamaraty. O individuo aprontou o maior charivari quando foi descoberto que não fala inglês e que havia demitido 15 técnicos indispensáveis ao desempenho do órgão para empregar amigos do peito e dando expediente normalmente depois de substituído no cargo pelo chanceler Ernesto Araújo, só saindo de lá após ter sido demitido pelo presidente Bolsonaro. O caso não é, contudo, o único a entrar no folclore das lambanças ocorridas no início deste governo. Este foi meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 11 de janeiro de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player