Bares abertos e parques fechados

Em fins de semana, parques públicos, abertos nos dias úteis, são fechados, euquanto bares e restaurantes ficam abertos e servem de cenários para aglomerações e barracos, como os ocorridos no Leblon, no Rio de Janeiro, e nos Jardins, em São Paulo. A única explicação que me ocorre para esta contradição na forma de enfrentar a pandemia, que ainda mata 900 brasileiros por dia: negócios abrem por pressão dos proprietários, que abastecem cofres de partidos que disputam eleições, como as municipais deste ano. Espaços públicos ficam fechados porque não doarem para campanhas eleitorais e ainda demandam gastos públicos com pagamento de pessoa para sua abertura. Não há gestores com o espírito desprendido que anunciam para ganharem crédito de eleitores desassistidos neste País. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

