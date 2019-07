Banda podre da Câmara contra Moro

Não é surpresa para ninguém, pois é sabido que o Congresso – com seus inúmeros apavorados, investigados, denunciados, processados e condenados – tem tudo para recusar ou desvirtuar o pacote anticrime e contra a corrupção do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, mesmo tendo esta legislatura melhorado em relação às anteriores. Um grupo de trabalho reunido para estudar esses projetos reprovou, por 7 a 6, um dos pilares dessa proposta – a autorização para juízes decretarem o cumprimento do início da pena por condenados em segunda instância – e se prepara para anatemizar outros itens. Ainda não foi desta vez que a melhora da Câmara venceu a bancada dos aforados.

Assuntos para comentário da quarta-feira 10 de julho de 2919

1 – Você se surpreendeu com a decisão por 7 a 6 do grupo de trabalho formado na Câmara dos Deputados para debater o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, de proibir a autorização para prisão em segunda instância

2 – O que mais lhe chamou atenção até agora desde que começou a ser noticiada e discutida a divulgação de mensagens atribuídas a vários agentes do Estado para combater a corrupção pelo site The Intercept Brasil

3 – Em que argumentos o jurista e acadêmico Joaquim Falcão se apóia para diagnosticar uma doença um inchaço que ele chama de processualismo no sistema judiciário brasileiro atual

4 – Como você definiria a iniciativa do deputado baiano Cacá Leão de relatar um projeto de lei que mais do que dobra as despesas públicas nas próximas eleições só no tal Fundo Eleitoral

5 – O que é possível prever sobre a reforma da Previdência depois que continua o suspense da aprovação pelos 308 votos necessários com o placar do Estadão apontando a necessidade da conquista de, pelo menos, mais dez votos

6 – Que novidades os marqueteiros Mônica e João Santana apresentaram aos membros da CPI do BNDES a respeito das campanhas cujo marketing ele dirigiu no exterior

7 – Qual a importância do resultado final da queda de braço entre mineiros e paulistas do PSDB em torno da expulsão, ou não, do deputado Aécio Neves do partido

8 – Qual a importância da confirmação prática do brocardo do “cada cidadão um voto” para que a Câmara dos Deputados realmente cumpra sua função institucional de representar a cidadania