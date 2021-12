Bahia sofre, Bolsonaro na praia

1 – 430 mil baianos prejudicados pelo ciclone, 20 mortos e, quatro dias após ter chegado do Guarujá, #jairbolsonaro vai à praia em São Francisco do Sul completar seus 13 dias de férias. 2 – Rosane Melo, secretária do Ministério da Saúde, mandou ao #stf nota técnica garantindo não haver risco na vacinação infantil, autorizada pela Anvisa, e mela Natal de Herodes de Queiroga. 3 – Ministério da Defesa usou verba contra Covid para comprar picanha e camarão, e o general Augusto Heleno suspendeu autorização para funcionamento de garimpos na Amazônia Legal. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai salvar as nossas vidas.