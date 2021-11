Auxílio Brasil depois de Bolsonaro

O governo poderá ser obrigado a reajustar todo ano pela inflação o valor dos benefícios do Auxílio Brasil. o novo programa social do governo que substitui o antigo Bolsa Família O reajuste automático, a ampliação do alcance do benefício, com a elevação dos critérios de renda para acesso ao programa, proibição de filas e metas para a redução da pobreza são as principais mudanças incluídas pelo relator, deputado Marcelo Aro, na medida provisória que criou o novo programa desenhado para ter a marca do desgoverno Bolsonaro. A Bolsa Escola virou Bolsa Família, que morreu em atentado silencioso do capitão terrorista sem ninguém reclamar. Nada mais natural que o Centrão queira perpetuar a República da mendicância militante, que não dá para lamentar. Afinal, os programas sociais já são raros. Agora, então…

Assuntos para comentário da terça-feira 23 de novembro de 2021

1 – Haisem – Relator do Auxílio Brasil prevê reajuste anual pela inflação – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de 23 de novembro de 2021. O que você acha dessa decisão

2 – Carolina – Vantagem de Bolsonaro na Internet cai; Lula e Moro sobem – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta terça-feira. O que este movimento nas redes sociais indica a respeito das chances de passagem para o segundo turno dos presidenciáveis na próxima eleição

3 – Haisem – Lambança do PSDB facilita terceira via – Este é o título de seu artigo semanal publicado desde ontem no blog do Nêumanne no portal do Estadão que circula na internet. Em que você baseia essa sua conclusão, que difere da de outros analistas

4 – Carolina – Parentes resgatam no mangue oito corpos após ação policial – Este é o título de chamada na primeira página do jornal de hoje. O que ainda pode ser comentado sobre a barbárie permanente da violência na periferia do Rio de Janeiro

5 – Haisem – Moraes suspende quebra de sigilo do presidente decidida pela CPI da Covid – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão do dia. O que, a seu ver, justifica essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal

6 ´Carolina – Lula em sua melhor forma – Este é o título da chamada de primeira página do jornal a respeito do primeiro editorial do jornal, que critica declarações do petista em sua viagem à Europa. O que dizer dessas declarações do candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública sobre a sucessão presidencial