Ato contra democracia é subversão

O ministro do STF Alexandre de Moraes, sorteado para relatá-lo, atendeu a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e abriu um inquérito para investigar quem planejou, organizou, financiou e comandou ato de domingo 19 de abril, Dia do Exército, à frente do QG da Força Armada, pela intervenção militar com Bolsonaro, reedição do AI-5 e fechamento do Congresso e do STF. O próprio presidente da República compareceu ao comício e discursou. Mas Aras, que foi nomeado PGR por indicação de um amigo do peito da família Bolsonaro, o ex-deputado Alberto Fraga, não incluiu o chefe do governo entre os investigáveis, tendo cometido, segundo o desembargador Walter Fanganiello Maierovitch, omissão grave, que pode enredá-lo depois. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

