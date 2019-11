Ato 5 pode se virar contra Eduardo

Críticos de todas as tendências da menção de Eduardo a um “novo AI 5” erram ao acharem que é “grave” atentado à democracia, que, ao contrário, se fortalece ao permitir ação de seus inimigos mais ferozes. O filho de Bolsonaro também erra ao esquecer que pode ser vítima da medida que propõe como parlamentar, da forma como aconteceu com líderes do passado, entre eles Lacerda e JK, que apoiaram militares e terminaram cassados por atos de exceção. E mais ainda quando admite protestos nas ruas liderados pela esquerda, mas que serão contra STF.