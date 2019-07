Até quando clonarão celulares?

A denúncia da líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), de que seu celular foi clonado e, para isso, criminosos usaram aplicativo russo Telegram que ela não usa desde a época da campanha em outubro do ano passado, é gravíssima. E a Polícia Federal precisa apurar rapidamente mais esse delito para evitar que se torne banal no Brasil. Até agora não se sabe como o site The Inercept Brasil tem lançado mão de supostas mensagens entre o ministro Moro, o procurador Dallagnol e outros agentes da lei no combate à corrupção, apesar da desenvoltura como o conta-gotas de seu editor, o advogado americano Glenn Greenwald, continua divulgando suas interpretações, apesar de nunca ter submetido nenhuma das mensagens divulgadas à perícia técnica oficial. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.