Até ministro defende isolamento

Não é à toa que o número de óbitos por covid-19 aumenta a tal ponto que até o ministro da saúde, Nelson Teich, prevê que chegue a mil por dia, batendo recorde mundial, e nega a flexibilização do isolamento social, ao contrário de seu chefe, Jair Bolsonaro, que continua pregando volta ao trabalho já. Isso acontece no 14.º dia da posse do oncologista no lugar de Mandetta no comando da pasta responsável pelo combate à pandemia. E não foi por falta de aviso: todos os especialistas e governantes de todos os países menos quatro, entre os quais o presidente brasileiro, previam o colapso do sistema de saúde enquanto a quarentena não facilitasse o contágio. Ainda ontem, o capitão insistiu em seu discurso político de escapar da responsabilidade pelo agravamento da crise sanitária contra todas as evidências, e agora também do substituto do auxiliar que virou seu alvo favorito de queixas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui