Ataque a Bolsonaro é só chilique

Os falsos democratas que quiseram transformar um compartilhamento de WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro dando conta da manifestação a favor do governo e contra parte do Legislativo e do Executivo que boicota suas iniciativas terminaram por provar que tudo não passou de chilique de políticos frustrados, sem votos, em ação contra o chefe do Executivo para reduzir o poder do povo que o elegeu e avançar sobre parte significativa do Orçamento votado no Congresso. Pois agora, em trânsito para Miami, para encontro marcado com o presidente dos EUA, Donald Trump, o mesmo capitão conclamou a população a ir às ruas no domingo 15 e até o inefável FHC veio a público para dar palpite de que não era demais, como se alguém estivesse esperando que ele se definisse para apoiar ou não os atos populares. Bolsonaro deu a palavra ao povo. Deus queira que ele mesmo ouça a própria voz para cumprir o que exigiu dos outros: que todos atendam ao clamor popular. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

