Assustados unidos contra Moro

Deputados e senadores, morrendo de medo de atender à porta de casa cedinho agentes da PF, uniram-se aos colegas suspeitos, denunciados e processados para repetir na Câmara a “noite dos ferros retorcidos”, em que transformaram as dez medidas contra a corrupção da Lava Jato em lanças contra os procuradores que as elaboraram. Mesmo com o Japonês da Federal aposentado, eles querem repetir o feito desfigurando o pacote contra crime e corrupção do ministro Moro com um rascunho à mão de Alexandre de Moraes. A senadora Eliziane Game (CID-MA) assinou o texto do ministro, mas asseclas do suspeito Alcolumbre avisaram que não querem saber de gente “do bem” premiada em projeto. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 30 de abril de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player