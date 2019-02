Assassinato de reputação

O ex-deputado Romeu Tuma Jr., que escreveu o livro Assassinato de Reputações sobre o método de Lula para demolir adversários e fritar aliados inconvenientes e entusiasta de primeira hora de Bolsonaro, acusa presidente de empregar o mesmo no caso Bebianno. E com crueldade. Vai além do ícone do jornalismo J.R. Guzzo, que escreveu tuíte afirmando que se continuar usando ou sendo usado por seu filho, Carlos, JB 17 corre o risco de passar por “banana”. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado dos próximos e compartilhe-o em Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade, e nada mais do que a verdade, nos salvará.

