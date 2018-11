As razões de Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que no Brasil há “direitos demais e empregos de menos”. Alguma dúvida? Além disso, garantiu que respeitará todos os direitos para cumprir a Constituição. E desmarcou encontros marcados com Eunício e Maia. Perfeito! Ambos são da velha política, que está apodrecendo, e ninguém vai a velório pra conversar com defunto. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal no YouTube clique no sininho para ser avisado quando eu gravar e publicar outros. Ouca-me na Rádio Eldorado, FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), e me acompanhe no Blog do Nêumanne no Estadão e em meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com).

