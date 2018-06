O voto decisivo da ministra do STF Rosa Weber para lhe negar habeas corpus deixou Lula às portas da cadeia. Ele disse que prendê-lo era o “sonho de consumo” de Moro, o que é um evidente absurdo. Primeiramente, porque, ao expedir o mandado de prisão, o juiz federal apenas cumpriu ordem emanada do TRF-4 e, em segundo lugar, porque esse desfecho do processo penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro era inevitável, tanto porque a acusação do MPF foi farta em lógica narrativa e provas e quanto porque a defesa nunca apresentou nenhum fato consistente que contestasse nenhuma delas, insistindo na ficção sem base na realidade da conspiração injusta de vagas elites dirigentes.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 6 de abril de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos para o comentário:

1 – Haisem Muita gente boa está reclamando da celeridade com que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. Inclusive ele, que disse que sua prisão seria o sonho de consumo do juiz. Os fatos comprovam essa acusação?

2 – Carolina A prisão de um líder político da importância de Lula é o fim de uma era, o começo de outra ou um marco relevante no combate mundial à corrupção?

3 – Haisem O que levou o Lula à condição de presidente mais popular da História e político ainda relevante, apesar dos reveses de seu partido, e que agora o está levando à prisão?

4 – Carolina Dos papéis que Lula desempenhou na vida, líder sindical pragmático, político revolucionário, grande conciliador, mártir e agora vítima, qual o que cabe melhor para definir sua trajetória?

5 – Haisem Em que a prisão de Lula pode ajudar e em que pode atrapalhar a luta do Brasil para sair do atoleiro da crise neste momento de grande tensão política e ideológica?

6 – Carolina Quais as consequências da prisão de Lula no conturbado processo eleitoral de outubro?

7 – Haisem Ainda há condições práticas para o PT inscrever a candidatura de Lula para disputar a eleição presidencial deste ano?

8 – Carolina Quais são as chances de Lula ser libertado rapidamente por algum tribunal superior o mais rapidamente possível?

