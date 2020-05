Dois comícios golpistas, indiferença sobre agressões a manifestantes contra e jornalistas trabalhando e invasão imprópria do gabinete do presidente do STF são evidências de que o presidente Jair Bolsonaro pretende dar um autogolpe. Instituições ameaçadas de intervenção nelas por bolsonaristas, contudo, não têm enfrentado reações capazes de detê-las do Congresso ou do Judiciário.