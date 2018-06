Às favas com a paz

Com a desculpa de que os plenários virtuais (votos dos ministros do STF em computador) julgam apenas casos pacificados – e a manutenção da prisão de Lula seria um deles –, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, transferiu para essa modalidade sua decisão sobre mais um insistente e recorrente pedido da defesa do petista para soltá-lo da prisão decretada após condenação em segunda instância, jurisprudência reiterada da Corte. Dito isso, parece provável que o presidiário mais popular do Brasil continuará nessa condição. Experiências anteriores, contudo, demonstram que quinta-feira, quando terminará o prazo da consulta à Segunda Turma, não é impossível que Gilmar, Lewandowski, e Toffolinho possam tornar possível o Lula livre!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 7 de maio de 2018, às 7h30m)

Assuntos dos comentários da segunda-feira 7 de maio de 2018

1 – Haisem Por que o STF vai votar mais uma tentativa dos advogados de defesa de Lula para soltá-lo, em vez de simplesmente não aceitar o recurso do recurso do recurso e o embargo do embargo do embargo?

2 – Carolina Que papel a senadora Gleisi Hoffmann está cumprindo a mando de Lula no conturbado panorama de crise do Brasil e num processo eleitoral que já promete que será tão turbulento?

3 – Haisem Que contribuição efetiva tem dado Dilma Rousseff em suas viagens ao exterior, pagas pelo bolso furado do contribuinte, em benefício da Nação e da governabilidade do Estado brasileiro?

4 – Carolina Manchete da Folha de S.Paulo de hoje dá conta da descoberta de quatro contas do chamado operador do PSDB de São Paulo pelo Ministério Público da Suíça durante a gestão do senador José Serra no governo de São Paulo. Que luz essa novidade traz sobre as gestões tucanas no longo domínio do partido sobre o Estado mais rico da Federação?

5 – Haisem Qual o empurrão que a confissão do tal PM que, segundo a manchete da Folha de S.Paulo de domingo, teria entregue pacotes de dinheiro de propina ao declarada e confessadamente amigão do presidente Temer José Yunes?

6 – Carolina Quais são as conseqüências práticas da descoberta da indústria de exploração das famílias miseráveis vitimadas pelo déficit habitacional brasileira na vida real?

7 – Haisem Que contribuição poderá dar para a sobrevivência e a evolução da Operação Lava Jato a descoberta da Operação “Câmbio, desligo” de que o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral recebeu propinas referentes à Operação Castelo de Areia, que já foi, como tantas outras soterrada no terreno baldio dos tribunais superiores do Brasil?

8 – Carolina Por que Temer não ouve os apelos dos deputados que propõem acabar de vez com o fiasco evidente que tem sido a intervenção militar, que ele insiste em chamar de federal, na segurança do Rio de Janeiro, para poderem votar a emenda constitucional que reduz o alcance do tal do foro de prerrogativa de função?

