As contas do Centrão contra a reforma

O Centrão não quer saber das contas que o governo faz para mostrar o rombo da Previdência e, então, decidir se aprova, ou não, a reforma necessária para diminuir os gastos públicos com privilégios e, com isso, aliviar a economia e acabar com o desemprego. Paulinho da Força não teve pudor nenhum em tornar públicas as contas que interessam a seu grupo: para ele, se for economizado R$ 1 trilhão, Bolsonaro se reelegerá. Portanto, a economia tem de parar aí pelos R$ 500, R$ 600 bilhões. Acredite se quiser, mas esta é a matemática dos chefões políticos, que continuam mandando em seus bandos e influindo pra valer nas decisões do Congresso. O bolso do contribuinte, que banca esse prejuízo e paga o déficit com desemprego e recessão, nem entra em questão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

