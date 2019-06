As carpideiras de Levy

Políticos e agentes do tal de mercado que execraram a forma mal educada com que Bolsonaro dispensou o economista da presidência do BNDES fingem não ver que o presidente errou quando o nomeou, não quando o demitiu. Agora a batata quente de ter de enfrentar a corporação imensa e privilegiada do banco público e domá-la é do doutor em Finanças Gustavo Montezano, que dificilmente ainda encontrará alguma caixa preta a abrir, pois é improvável que petista Luciano Coutinho não tenha tido a cautela de deletá-la. Este é meu comentário no Estadão Notícias, desde 6 horas da terça-feira 18 de junho de 2019.

