Arthur do Val: Bolsonaro é corrupto e será preso

1 – O deputado estadual de #sao paulo #arthurdovalmamaefalei disse que @jairbolsonaro, de cuja campanha presidencial participou, “é corrupto, quadrilheiro e vagabundo” e vai sair da #presidencia direto para a cadeia, na série #neumanneentrevista desta semana. 2 – O militante do #mbl, eleito para a #alesp com 478 mil votos, em 2018, e que teve 522 mil na disputa pela prefeitura, em 2020, disse que votará nulo no segundo turno de #2022, se, de fato, a disputa pela #presidenciadarepublica se polarizar entre #lula e o #presidentedarepublica. 3 – Ele disse ainda que o #governobolsonaro não é #liberal, mas #antiliberal, pois se baseia numa mentira, a de que seria liberal na economia e conservador nos costumes. #joseneumannepinto. Inté. #diretoaoassunto. E só a verdade salvará as nossas vidas.