Armamentismo bolsonarista facilita crime

Conforme prometido retransmito aqui comentário enviado na terça-feira 1 de dezembro último e, por meras imperícia, pressa e desatenção, apagado no dia seguinte, tal como foi gravado. As madrugadas de terror vividas em Botucatu, SP, e Criciúma, SC, mostram os efeitos da política armamentista adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, que anunciou explicitamente seu objetivo de “armar a população” na reunião do conselho de governo, cuja íntegra vimos quando seu vídeo foi tornado público por decisão do STF. Os grupos que aterrorizam as cidades péquenas e médias do interior têm armas pesadas e sua aquisição foi facilitada pela decisão do chefe do governo de desautorizar as medidas de rastreamento decretadas pelo general Eugênio Pacelli, que foi demitido da função e passou para a reserva. A procuradora federal Raquel Branquinho fez ofício incriminando diretamente o responsável pela autorização absurda, que também é o padroeiro dos acidentes de trânsito em seu combate imbecil à “indústria da multa”. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui