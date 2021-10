Arcebispo condena armas, ódio e mentira

Na homilia da missa no dia da padroeira do Brasil, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, disse: “Para ser pátria amada não pode ser pátria armada. Seja uma pátria sem ódio, uma república sem mentira e fake news”. Depois, falou de covid e desemprego na presença de Bolsonaro em outra celebração. Na véspera, o presidente exigiu que não fosse “aborrecido”, ao ser cobrado pelas 600 mil mortes por covid-19 no Brasil, alcançadas na sexta-feira 8. Uma das maiores patranhas contadas em sua campanha vitoriosa à Presidência em 2018 foi o slogan Deus por todos. Beneficiário do voto e do apoio de milionários mercadores de templos, Bolsonaro é o anticristo por excelência, como ficou claro na homilia. Cristo é amor, verdade e vida, registra o Evangelho. Não ódio, mentira e morte, como pratica seu desgoverno.

Assuntos para comentário da quarta-feira 13 de outubro de 2021

1 – Haisem – Pátria amada não pode ser pátria armada, diz arcebispo – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 13 de outubro de 2021. Qual foi, a seu ver, o recado dado por dom Orlando Brades na homilia da missa em que foi celebrado ontem o dia da padroeira do Brasil

2 – Carolina – Acordão geral pela impunidade de casta – Este é o título de seu artigo publicado na página A2, de Opinião, do Estadão de hoje. A que pacto sujo e a quais beneficiados você se refere no texto

3 Haisem – Que novidades você traz para nossos ouvintes a respeito da volta do ex-juiz Sérgio Moro ao Brasil neste momento em que as pesquisas de opinião revelam que ele é o presidenciável mais bem posicionado na chamada terceira via da disputa presidencial

4 – Carolina – As vantagens do atraso para o Messias da morte – Este é o título de seu artigo publicado no portal do Estadão que está circulando. A que vantagens você se refere e qual é o Messias da morte citado em seu texto

5 – Haisem – Polarização é ruim pra humanidade, diz Noênio – Este é o título do vídedo da série Nêumanne entrevista publicada no Blog do Nêumanne no portal do Estadão que está circulando. Quais são os temas atuais abordados nessa sua conversa com o ex-editorialista do Estadão

6 – Carolina – Não sou, estou humorista, diz André Fernandes – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa, publicado esta semana no Blog do Nêumanne no portal do Estadão. Quais são as principais atrações e revelações feitas pelo imitador e comentarista do programa Pânico da Jovem Pan