Aras subserviente a Toffoli

Diante do absurdo sequestro de dados sigilosos de 600 mil pagadores de impostos pelo presidente do STF, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, mostrou não estar à altura do cargo que ocupa, pois deveria acusar, e não pedir o aconselhar, como tentou fazer. E dessa forma, atua com evidente subordinação ao chefe do Poder Judiciário e também ao presidente Jair Bolsonaro. Afinal, este depende da “boa vontade” do chefe do “excelso pretório” para manter o primogênito Flávio longe do alcance do MP do Rio no caso da “rachadinha” da Alerj.